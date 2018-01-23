Генсек ОПЕК и глава Азербайджана обсудили в Давосе сотрудничество ОПЕК+ после 2018 года

ДАВОС, 23 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на Всемирном экономическом форуме в Давосе кооперацию стран ОПЕК+ после 2018 года. Об этом ТАСС рассказал Баркиндо.

"Мы обсуждали продолжение кооперации между ОПЕК и странами не ОПЕК. Он [Ильхам Алиев] поддерживает продление этого сотрудничества. Он выступает за создание постоянного механизма взаимодействия ОПЕК и не ОПЕК на единой платформе, которая позволит и дальше мониторить рынок и принимать меры по стабилизации", - сказал генсек ОПЕК. Баркиндо отметил, что принял приглашение президента Алиева посетить Азербайджан.