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Турция заявила о готовности к переговорам по допуску на рынок мяса и молока из России

Экономика и бизнес
24 января, 22:04 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 24, января. /ТАСС

Анкара также рассчитывает продолжить диалог по расширению квоты на помидоры для поставки в РФ

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ДАВОС, 24 января. /ТАСС/. Турция открыта для дальнейшего диалога с Россией по допуску мясной и молочной продукции российского производства на турецкий рынок. Об этом сообщил в интервью ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек.

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"Насколько я знаю, дверь открыта, у каждого министерства сельского хозяйства есть свои стандарты сертификации и так далее, так что процесс продолжается. Министерства сельского хозяйства двух стран должны работать над этим, министерства экономики договорились по этому поводу, я и [вице-премьер РФ] Аркадий Дворкович можем только посодействовать решению этой проблемы, уверен, что все пройдет гладко", - сказал Шимшек.

Ранее сообщалось, что Турция проведет инспекцию российских производителей мяса и молочной продукции для возможного открытия своего рынка для РФ. При этом Россия готова поставлять на турецкий рынок мясо гусей, утки и индейки, сообщал Минсельхоз РФ. Россия рассчитывает на скорое открытие рынка Турции, отмечал ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Турецкие томаты

Шимшек также затронул вопрос  расширения квоты на поставки турецких томатов на российский рынок. 

"Насколько я знаю, по этой проблеме дверь также открыта. Там была проблема с доступом нескольких крупных компаний к поставкам, что создавало сложности для нас. Я не знаком с какими-то тонкими деталями, но, если говорить в целом, то проблемы были, переговоры будут продолжены. Но у нас нет каких-то больших проблем друг с другом - между Россией и Турцией", - сказал заместитель турецкого премьера.

Россия с 1 ноября 2017 года разрешила ввоз томатов из Турции, одобренный объем поставок - 50 тыс. тонн. Доступ на российский рынок получили пока четыре турецких поставщика. При этом не исключалось, что в дальнейшем квота на поставки может быть расширена. Первая партия турецких помидоров поступила в РФ в середине ноября.

 

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Российско-турецкие отношения Экономический форум в Давосе - 2018
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