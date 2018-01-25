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Индекс фондовой биржи Сан-Паулу установил рекорд на фоне суда над экс-президентом Бразилии

Экономика и бизнес
25 января, 1:04 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 25, января. /ТАСС

При этом курс доллара по отношению к бразильскому реалу упал на 2,44%

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу вырос в среду на 3,35%, достигнув исторического максимума в 83380 пунктов. Таковы данные торгов, полученные на 18:00 по местному времени (23:00 мск).

При этом курс доллара по отношению к бразильскому реалу упал на 2,44% и составил 3,159 реала за одну единицу американской валюты.

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Вердикт по делу Лулы да Силвы может полностью изменить расклад политических сил в Бразилии

Как сообщил интернет-портал UOL, специалисты связывают сложившуюся ситуацию с заседанием суда, который ранее в среду подтвердил обвинительный приговор по делу экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Решение суда означает, что Лула да Силва теряет возможность вновь претендовать на пост президента на выборах, которые состоятся в октябре этого года. Бывший бразильский лидер, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, остается фаворитом избирательной гонки.

Согласно обнародованным в октябре прошлого года результатам опроса социологического центра Datafolha, не менее 35% бразильцев готовы поддержать Лулу да Силву в первом туре выборов. По сравнению с аналогичным исследованием, которое проводилось в июне, рейтинг бывшего главы государства вырос на 5-6 процентных пунктов (с 29-30% до 35%).

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