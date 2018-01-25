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Законопроект о введении в Гражданский кодекс понятия "крипторубль" внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
25 января, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Согласно законопроекту, цифровой финансовый актив является законным средством платежа и принимается в качестве платежного средства в РФ

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ризван Курбанов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение в Гражданский кодекс (ГК РФ) понятия "крипторубль". Соответствующий документ размещен в четверг в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Согласно законопроекту, крипторубль - это "цифровой финансовый актив (криптовалюта) - аналог рубля, имеющий хождение на территории РФ, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций". Законопроект предусматривает, что этот цифровой финансовый актив является законным средством платежа, обращается, повсеместно используется и принимается в качестве платежного средства в РФ.

Предлагаемые законопроектом изменения в ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки в ГК вносятся депутатом вместе с другим законопроектом - "О системе распределенного национального майнинга", который направлен на регулирование отношений, связанных с производством и оборотом на территории РФ цифровых финансовых активов.

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