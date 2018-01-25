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Дворкович и премьер-министр Греции Ципрас обсудили в Давосе судьбу "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
25 января, 21:56 UTC+3 ДАВОС ДАВОС 25, января. /ТАСС

Вице-премьер РФ напомнил, что Греция и Италия заинтересованы в том, чтобы через их территорию проходила вторая нитка газопровода

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

© Александр Щербак/ТАСС

ДАВОС, 25 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках экономического форума в Давосе провел встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, на встрече обсуждался "Турецкий поток". Об этом Дворкович рассказал на пресс-конференции по итогам работы на форуме.

"Была одна встреча, которая носила продуманный характер, - встреча с греческим лидером Ципрасом. Давно знаем друг друга, у нас очень хорошие контакты. Мы обсуждали энергетическую тему, обсуждали Южный газовый коридор", - сказал он.

Греция, напомнил он, вместе с Италией заинтересована в том, чтобы через ее территорию проходила вторая нитка "Турецкого потока". "Здесь критически важна позиция Еврокомиссии, но эта тема обсуждалась не на моей встрече, а на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем", - сказал он.

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Пока о результатах встречи, как отметил вице-премьер, он не знает. "Уверен, что они обсуждали и "Северный поток", и другие энергетические вопросы", - заверил он.

Дворкович добавил, что среди других стран Европы, с делегациями которых российский вице-премьер имел встречи, были Голландия, Хорватия, Португалия. Эти контакты, по его словам, были "на ногах", а не заранее организованные.

Итоговую пресс-конференцию Дворкович провел в "Русском доме", организованном "Росконгрессом".

Форум в Давосе проходит с 23 по 26 января, его ключевой темой является четвертая промышленная революция. Возглавляет российскую делегацию вице-премьер Аркадий Дворкович. В работе Давосского форума с российской стороны принимают участие представители различных органов власти и бизнеса.

Фонд "Росконгресс" организовал в рамках форума работу "Русского дома", который является официальной российской резиденцией в Давосе. Для участников форума там организована насыщенная деловая программа. Основная цель "Русского дома" - показать открытость России к диалогу и сотрудничеству для достижения успеха в бизнесе. ТАСС является генеральным информационным партнером "Русского дома" в Давосе.

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Темы
Экономический форум в Давосе - 2018
Персоны
Ципрас, Алексис Новак, Александр Валентинович Дворкович, Аркадий Владимирович
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Италия Россия Греция Хорватия Португалия
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