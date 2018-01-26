Великобритания получит право заключать торговые соглашения сразу после Brexit

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Великобритания получит право заключать и подписывать торговые соглашения с другими странами сразу после формального выхода из ЕС в марте 2019 года, однако они не смогут вступить в силу до завершения двухлетнего имплементационного периода. Об этом британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис объявит в пятницу, выступая в городе Мидлсбро на северо-востоке Англии. Выдержки из его речи были направлены в ТАСС Министерством по вопросам Brexit.

"Конечно, сохранение доступа на рынки друг друга на нынешних условиях означает, что мы будем соблюдать нормы Таможенного союза ЕС в течение имплементационного периода. Однако участие в Таможенном союзе не должно мешать вести официальные переговоры и на самом деле подписывать торговые соглашения. Хотя, конечно, они не вступят в силу до завершения имплементационного периода", - говорится в тексте речи Дэвиса.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего и наступит двухлетний имплементационный период. Этот отрезок времени, во время которого страна будет действовать по правилам ЕС, однако уже формально не находясь в сообществе, необходим для того, чтобы бизнес и правительственные ведомства смогли организованно подготовиться к новому этапу в отношениях Великобритании и ЕС.

"Будучи независимой страной, которая более не является членом Евросоюза, Великобритания снова будет сама формировать свою торговую политику, - отмечается в тексте речи. - Впервые за более чем 40 лет мы сможем отойти в сторону и подписать новые торговые соглашения со старыми друзьями и новыми союзниками по всему миру. Мы сможем больше добиться с ними, когда мы станем независимой торговой нацией вне ЕС". В качестве примера ключевых партнеров на развивающихся рынках Азии и американских континентах он назвал Китай и Бразилию, "которые стали самыми быстрорастущими экспортными рынками для Великобритании между 2005 и 2014 годами".

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первом этапе переговоров стороны обсуждали финансовые условия выхода, вопросы защиты прав граждан после Brexit и будущий пограничный режим между Великобританией и Ирландией. На декабрьском саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран сообщества одобрили переход ко второй фазе переговоров, во время которой сторонам предстоит согласовать вопросы совместного сотрудничества в сферах безопасности и торговли. Параметры и условия периода имплементации Brexit Лондон намерен согласовать до конца марта.