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Володин попросил депутатов в ходе региональной недели обсудить проект о повышении МРОТ

Экономика и бизнес
26 января, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Спикер Госдумы отметил, что Россия только выходит из кризиса, связанного со стагнацией экономики

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Депутаты обсудят внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года на местах во время региональной недели. Об этом в пятницу сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам внеочередного Совета Думы, собранного в связи с внесением соответствующей инициативы.

"К нам поступил законопроект, инициированный президентом РФ. Предлагается рассмотреть решение, которое коснется 3 млн наших граждан, о повышении МРОТ, приравняв его к прожиточному минимуму. Это решение очень важное, мы к нему подходим ответственно. По этой причине мы просили всех наших коллег в региональную неделю, а она начинается с понедельника, встретиться с избирателями и обсудить этот вопрос", - сказал он, подчеркнув, что в Госдуме "будут ждать обратной связи от регионов".

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Володин отметил, что "никто не предполагал, что такое решение в кратчайшие сроки будет возможно, поскольку Россия только выходит из кризиса, связанного со стагнацией экономики". "Несмотря на то, что у нас огромное количество проблем, президент ставит задачу именно о повышении благосостояния и благополучия нашего населения", - отметил председатель. По его словам, реализация этого законопроекта "приведет к последующим шагам по повышению заработной платы" в бюджетной сфере.

Путин 10 января во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. По данным Минтруда за апрель 2017 года, численность работников с заработной платой ниже прожиточного минимума составляла 4 млн человек.

Ранее профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов назначил заседание, на котором пройдет обсуждение инициативы, на 5 февраля. Выступая с докладом "О календаре рассмотрения вопросов Госдумой с 7 по 21 февраля 2018 года", первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков также предположил, что депутаты рассмотрят законопроект в феврале.

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