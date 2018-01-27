МИД Канады: решение США в пользу Bombardier в споре с Boeing сохранит рабочие места

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Решение Комиссии по международной торговле США в пользу канадской компании Bombardier в торговом споре с американской корпорацией Boeing позволит сохранить рабочие места в авиастроительном секторе двух стран. Об этом в пятницу заявила глава внешнеполитического ведомства Канады Христя Фриланд.

"Мы очень довольны сегодняшним решением комиссии, которое подтверждает позицию Канады по поводу того, что самолеты CSeries Bombardier не представляют коммерческой угрозы Boeing, - говорится в ее заявлении. - Это решение поможет [сохранить] хорошо оплачиваемые рабочие места представителям среднего класса по обе стороны границы".

В пятницу Комиссия по международной торговле США заняла сторону авиастроительной компании Bombardier в торговом споре с авиагигантом Boeing по поводу демпинговой политики первой. Она вынесла "отрицательное решение" по делу о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию Bombardier в размере 292,21%. Такие меры рекомендовало принять американское министерство торговли по итогам проведенного в прошлом году расследования, в результате которого выяснилось, что канадские экспортеры продавали в США гражданские авиалайнеры на 100-150 посадочных мест по цене, которая на 79,82% была ниже текущей рыночной стоимости.

Таким образом, США не будут вводить данные пошлины на новые самолеты CSeries, на которые Bombardier, по мнению ведомства, незаконно занижала цены. Сама компания и канадское правительство заявляли о своей невиновности. Bombardier сможет начать запланированную поставку самолетов авиаперевозчику Delta Air Lines.

В Bombardier заявили, что "сегодняшнее решение стало победным для инновационных разработок, конкуренции и верховенства права", а в Boeing были "разочарованы", так как, по их мнению, "нарушения [со стороны конкурента] нанесли ущерб американской аэрокосмической отрасли" и самой компании.