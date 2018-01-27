Мэй назвала позицию США по Bombardier хорошей новостью для британской промышленности

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Новая позиция властей США в торговом споре между канадской авиастроительной компанией Bombardier и американской корпорацией Boeing по поводу демпинговой политики - хорошая новость для британской промышленности. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отреагировав на решение Комиссии по международной торговле США, которая в пятницу заняла сторону Bombardier.

"Я приветствую это решение, которое является хорошей новостью для британской промышленности. Bombardier и ее творчески мыслящие работники играют важнейшую роль в североирландской экономике", - сказано в Twitter главы британского правительства. В минувшем году Мэй обсуждала вопрос о последствиях разногласий между двумя компаниями с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

На заводе Bombardier в Северной Ирландии заняты около 5 тыс. человек. С учетом поставщиков и участвующих в производстве компаний, с канадским предприятием связана деятельность 14 тыс. жителей Ольстера. По этой причине Лондон и Белфаст следили за конфликтом между Bombardier и Boeing с особым вниманием.

Американская Комиссия по международной торговле вынесла накануне отрицательное решение по делу о введении в США антидемпинговых и компенсационных пошлин на продукцию Bombardier в размере 292,21%. Наказать Bombardier введением пошлин по итогам проведенного в прошлом году расследования рекомендовало министерство торговли.

Оно обнаружило, что канадские экспортеры продавали в США гражданские авиалайнеры на 100-150 посадочных мест по цене, которая была на 79,82% ниже рыночной стоимости. Ведомство также установило, что Канада предоставляла несправедливые субсидии своим производителям гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест в размере 212,39%. Сама компания и канадское правительство заявляли о своей невиновности.

Теперь США не будут вводить пошлины на новые самолеты CSeries, на которые Bombardier, по мнению минторга, незаконно занижала цены. Bombardier сможет начать запланированную поставку самолетов американскому авиаперевозчику Delta Air Lines.