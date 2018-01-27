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Дворкович заявил, что видит основания для повышения инвестиционного рейтинга РФ

Экономика и бизнес
27 января, 13:23 дата обновления: 27 января, 13:29 UTC+3

Вице-премьер России отметил, что ему сложно говорить, насколько рейтинговые агентства объективны в своих оценках

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СКОЛКОВО /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович видит объективные основания для повышения инвестиционного рейтинга РФ рейтинговыми агентствами. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Hackaton 2025 в Сколкове.

"По всем объективным показателям у нас есть основания рассчитывать на иные, более высокие рейтинги. Из чего сейчас исходят рейтинговые агентства, мне сложно говорить, насколько они объективны в своих оценках", - сказал он.

Давать конкретный прогноз по срокам улучшения рейтинга РФ вице-премьер отказался.

Международное рейтинговое агентство Moody's 26 января улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Вa1".

Инвестиционный рейтинг России сейчас сохраняет только агентство Fitch, а рейтинги РФ от агентств S&P и Moody’s находятся на одну ступень ниже и уже расцениваются как спекулятивные.

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