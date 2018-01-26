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Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный

Экономика и бизнес
26 января, 1:12 дата обновления: 26 января, 1:40 UTC+3

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ был подтвержден на уровне "Вa1"

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© REUTERS/Brendan McDermid

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Вa1", говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в пресс-релизе, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ были подтверждены на уровне "Вa1".

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Причинами для изменения российского рейтинга стали, в частности, "рост доказательств институциональной силы", а также "увеличенная экономическая и фискальная устойчивость", отмечается в сообщении.

"Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства", - говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Moody's также повысило потолок странового рейтинга валютных обязательств до "Baa3/P-3" с "Ba1/NP" и потолок рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте до "Baa2" с "Baa3". При этом потолок странового рейтинга депозитов в иностранной валюте был сохранен на уровне "Ba2/NP".

Как отмечает агентство, среднесрочная макроэкономическая перспектива России также лучше, чем прогнозировалось год назад, когда Moody's изменило прогноз рейтинга на стабильный с отрицательного.

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