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Трамп: улучшение экономических показателей США помогает развитию мировой экономики

Экономика и бизнес
29 января, 2:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, января. /ТАСС

Президент США отметил, что безработица в стране находится на рекордно низком уровне

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что улучшение Соединенными Штатами экономических показателей помогает развитию мировой экономики. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

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Американский президент обратил внимание на рекордный рост американского фондового рынка и указал на важность принятия налоговой реформы, призванной облегчить налоговое бремя. "Страна (США) становится очень и очень сильной в экономическом плане, безработица находится на рекордно низком уровне. Мы преуспеваем, что помогает всему миру", - сказал он.

Трамп также пообещал, что США заключат торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. "У вас есть двухлетнее ограничение из-за Brexit (с момента выхода из ЕС в марте 2019 до 2021 года), но когда оно истечет, то мы будем вашим крупным торговым партнером", - пообещал он.

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