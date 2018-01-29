Трамп: улучшение экономических показателей США помогает развитию мировой экономики

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что улучшение Соединенными Штатами экономических показателей помогает развитию мировой экономики. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

Американский президент обратил внимание на рекордный рост американского фондового рынка и указал на важность принятия налоговой реформы, призванной облегчить налоговое бремя. "Страна (США) становится очень и очень сильной в экономическом плане, безработица находится на рекордно низком уровне. Мы преуспеваем, что помогает всему миру", - сказал он.

Трамп также пообещал, что США заключат торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. "У вас есть двухлетнее ограничение из-за Brexit (с момента выхода из ЕС в марте 2019 до 2021 года), но когда оно истечет, то мы будем вашим крупным торговым партнером", - пообещал он.