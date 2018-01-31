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Трамп заявил о создании в США 2,4 млн рабочих мест с момента его избрания

Экономика и бизнес
31 января, 5:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, января. /ТАСС

При этом, по словам главы Белого дома, безработица среди афроамериканцев и латиноамериканцев находится на самой низкой отметке в истории

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ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Более 2,4 млн рабочих мест создано в США с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны. Об этом сам глава государства заявил во вторник, выступая с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

"С момента избрания мы создали 2,4 млн рабочих мест, включая 200 тыс. новых рабочих мест в промышленности. После долгих лет стагнации по заработной плате мы, наконец, видим повышение зарплат. Безработица достигла 45-летнего минимума, а безработица среди афроамериканцев находится на самом низком уровне, когда-либо зафиксированном, безработица среди латиноамериканцев также достигла самой низкой отметки в истории", - сказал он.

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