Трамп заявил о создании в США 2,4 млн рабочих мест с момента его избрания

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Более 2,4 млн рабочих мест создано в США с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны. Об этом сам глава государства заявил во вторник, выступая с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

"С момента избрания мы создали 2,4 млн рабочих мест, включая 200 тыс. новых рабочих мест в промышленности. После долгих лет стагнации по заработной плате мы, наконец, видим повышение зарплат. Безработица достигла 45-летнего минимума, а безработица среди афроамериканцев находится на самом низком уровне, когда-либо зафиксированном, безработица среди латиноамериканцев также достигла самой низкой отметки в истории", - сказал он.