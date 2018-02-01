ВТБ создает новое направление бизнеса по инвестициям

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Группа ВТБ создает новое направление бизнеса "ВТБ Капитал Инвестиции", куда войдут бизнес по управлению активами, брокерский бизнес для юридических и физических лиц и услуги форекс, говорится в пресс-релизе банка.

"Объединенный бизнес получил название "ВТБ Капитал Инвестиции" и представляет собой единую платформу, оказывающую полный спектр инвестиционных услуг для самого широкого круга инвесторов: розничных, состоятельных частных клиентов, а также российских и международных институциональных инвесторов", - говорится в пресс-релизе.

В единую платформу войдут управляющая компания "ВТБ Капитал управление инвестициями", "ВТБ Капитал брокер", департамент брокерского обслуживания банка ВТБ и "ВТБ форекс". "По состоянию на конец 2017 года общий объем клиентских активов, обслуживаемых объединенным бизнесом, составил более 1 трлн рублей", - указывает банк.

Возглавит новый бизнес Владимир Потапов, до сих пор он занимал должность председателя совета директоров "ВТБ Капитал управление инвестициями".

"Интеграция бизнесов в единую инвестиционную фабрику - "ВТБ Капитал Инвестиции" дает возможность расширить продуктовую линейку и повысить качество услуг за счет перехода на единые стандарты разработки и сопровождения продуктов. Одним из главных преимуществ нового бизнеса является применение уникальной экспертизы, основанной на анализе различных сегментов рынков. Отдельное внимание мы планируем уделять диджитализации и развитию онлайн-каналов, внедряя новые сервисы, в том числе, так называемый, робо-эдвайзор. Наша задача - предоставлять клиентам комплексные решения, отвечающие их потребностям и самым высоким стандартам мировых практик", - приводится в пресс-релизе слова Потапова.