Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное в истории падение

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%) по итогам торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 24,346 тыс. пункта.

По оценкам агентства Associated Press, данный индекс никогда в истории не терял сразу так много пунктов. При этом в процентном исчислении имели место и более серьезные падения - в последний раз в 2011 году.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 113,19 пункта (4,1%) и оказался на отметке 2,649 тыс. пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 273,42 пункта (на 3,78%) до 6,968 тыс. пункта.

Мнение экспертов

Как отмечают эксперты телекомпании CNN, со 2 февраля основной показатель промышленной активности в США потерял все позиции, завоеванные с начала этого года. Резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента Дональда Трампа и Белого дома о как никогда прочной основе дальнейшего роста американской экономики. По мнению аналитика банка Key Private Bank Брюса Маккейна, опасения инвесторов вызваны перспективой роста инфляции, а также повышения Федеральной резервной системой США, выполняющей функции центрального банка, базовой процентной ставки. "У них шок из-за того, что они впервые за долгое время увидели настоящую инфляцию", - сообщил Маккейн телеканалу CNN. Он подчеркнул, что пока еще нет оснований говорить о начале периода продолжительного снижения на рынке. "Для этого слишком рано", - констатировал Маккейн. По оценке газеты The Wall Street Journal, Dow Jones продолжит подъем в текущем году. Как полагают аналитики издания, одна из главных причин этого - надежды инвесторов на то, что Трамп будет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. В конце декабря американский лидер заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка. Dow Jones впервые преодолел отметку в 24 тыс. пунктов 30 ноября 2017 года, порог 25 тыс. пунктов - 4 января текущего года, а 26 тыс. пунктов - 16 января. Речь Трампа В понедельник Дональд Трамп в штате Огайо говорил об экономических успехах своей администрации. В это время индекс упал на 2,5% (626 пунктов) В начале выступления главы государства, согласно данным онлайн-портала MarketWatch, индекс составлял 25,082 тыс. пунктов. К концу 50-минутной речи он снизился до 24,456 тыс. пунктов. При этом в середине выступления показатель падал до 24,15 тыс. пунктов (падение на 3,7%), после чего начался небольшой подъем. Трамп рассказывал об увеличении количества рабочих мест в стране, темпах роста экономики, фондовых рынках, а также об успехах налоговой реформы. После речи американского президента индекс продолжил восстанавливаться и достиг 24,769 тыс. пунктов (падение на 1,2% от уровня на начало речи Трампа). Комментируя падение Dow Jones на примерно 400 пунктов (1,6%) еще перед речью Трампа, заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил: "Рынки колеблются, но основы этой экономики очень прочны, они развиваются в правильном направлении". В конце декабря 2017 года Трамп заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.