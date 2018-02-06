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Венесуэла предлагает продлить работу мониторингового комитета ОПЕК+ на пять лет

Экономика и бизнес
6 февраля, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Президент страны Николас Мадуро также заявил, что Венесуэла не боится возможного нефтяного эмбарго со стороны США

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ТАСС, 6 февраля. Венесуэла предлагает нефтедобывающим странам продлить работу комитета по мониторингу добычи стран ОПЕК+ на пять лет. Об этом заявил в понедельник президент страны Николас Мадуро после встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо в Каракасе.

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"Венесуэла предлагает свои партнерам в ОПЕК и вне ОПЕК продлить работу мониторингового комитета [ОПЕК+] на пять лет", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television. По мнению Мадуро, благодаря соглашению по сокращению добычи нефти уже удалось добиться "нескольких недель стабильности и улучшения" цен на нефть.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае 2017 года и с тех пор ее удерживает.

Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года. Цель соглашения - убрать излишки мировых запасов нефти.

Нефтяное эмбарго

Президент также в очередной раз заявил, что Венесуэла не боится нефтяного эмбарго, возможность введения которого рассматривает Вашингтон. "Мы хотим поддерживать хорошие отношения с США, но если они будут продолжать свою агрессию в отношении венесуэльского народа, наши суда отправятся в другом направлении", - сказал он.

"Если он (госсекретарь США Рекс Тиллерсон - прим. ТАСС) хочет объявить нефтяное эмбарго против Венесуэлы, Венесуэла справится с любой угрозой и любым эмбарго, и мы продолжим продавать нефть, - цитирует Мадуро Agencia Venezolana de Noticias. - Многие в мире готовы покупать нашу нефть, так что мы не зависим от США".

Во время визита в Буэнос-Айрес Тиллерсон сообщил, что Вашингтон "продолжает рассматривать возможность введения санкций [в отношении венесуэльской] нефти или запрета на продажу в США продуктов из Венесуэлы".

Нефть - главный экспортный товар Боливарианской Республики, падение цен на нее привело к обострению социально-экономического кризиса и девальвации национальной валюты.

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