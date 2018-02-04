Тиллерсон: США продолжают рассматривать нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство США продолжает рассматривать возможность введения эмбарго на продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД Аргентины Хорхе Фори в Буэнос-Айресе.

"Конечно, мы продолжаем рассматривать введение нефтяных санкций, запрет на продажу или поставки нефти или нефтепродуктов в Венесуэлу", - сказал он.

По мнению Тиллерсона, подобный шаг "может быстрее положить конец этому". "Если ничего не будет сделано, чтобы положить конец, венесуэльский народ будет дольше страдать", - сказал он, отметив, что правительство США изучает "разные варианты для того, чтобы смягчить влияние [санкций] на американский бизнес, а также другие страны в регионе".

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительной инфляцией и девальвацией национальной валюты. С апреля прошлого года страну несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

Новая волна критики со стороны международного сообщества обрушилась на правительство Венесуэлы после того, как Конституционная ассамблея республики, которая было созвана по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума, в январе постановила, что президентские выборы должны пройти в Венесуэле до 30 апреля текущего года. Прежде предполагалось, что голосование будет организовано в конце второго полугодия.