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Фриланд: Канада, США и Мексика приложат все силы для установления демократии в Венесуэле

Международная панорама
2 февраля, 22:04 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 2, февраля. /ТАСС

Глава канадского МИД заявила, что в Венесуэле систематически нарушают права человека и основополагающие свободы народа

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МЕХИКО, 2 февраля. /ТАСС/. Правительства Канады, США и Мексики приложат все силы, чтобы восстановить демократию в Венесуэле. Об этом в пятницу заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд в Мехико по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел стран Северной Америки.

"Мы обсудили ситуацию в Венесуэле, где продолжает ухудшаться политический и экономический кризис", - сказала она. По ее словам, власти страны систематически нарушают права человека и основополагающие свободы народа Венесуэлы. "Мы втроем (Фриланд, глава МИД Мексики Луис Видегарай и госсекретарь США Рекс Тиллерсон - прим. ТАСС) согласились с тем, что [наши страны] должны сделать все возможное, чтобы восстановить демократию [в Венесуэле] и прекратить страдания венесуэльского народа", - заявила Фриланд.

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На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. С апреля 2017 года страну несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

Исполнительная власть Венесуэлы настаивает на признании оппозицией Конституционной ассамблеи - органа, избранного в июле прошлого года и имеющего полномочия вносить изменения в основной закон страны. Правительство хочет, чтобы любое соглашение с оппозицией включало договоренность о совместном призыве к США и другим странам о снятии санкций с Венесуэлы.

В числе требований оппозиции - проведение свободных и честных президентских выборов в 2018 году, восстановление полномочий парламента, большинство голосов в котором принадлежит оппозиции, открытие гуманитарного коридора для доставки продовольствия и медикаментов в страну и освобождение более 200 политических заключенных.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Фриланд, Христя
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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