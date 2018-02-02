Венесуэльские социалисты официально выдвинули Николаса Мадуро на пост президента

ТАСС, 2 февраля. Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах. Такое решение было в принято в пятницу на очередном съезде политической организации, сообщило Венесуэльское агентство новостей (AVN).

"Я знаю, что вместе мы добьемся победы!", - написал Мадуро в Twitter. Ранее он уже заявлял, что будет участвовать в выборах как "кандидат от рабочего класса". В январе Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что выборы будут организованы в конце второго полугодия.

На состоявшихся 10 декабря 2017 года выборах представители ЕСПВ, которую возглавляет Мадуро, победили почти в 300 из 335 муниципалитетов страны. На губернаторских выборах в октябре социалисты обошли соперников в 18 регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.