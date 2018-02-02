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Мадуро выразил надежду на скорейшее проведение президентских выборов в Венесуэле

Международная панорама
2 февраля, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Политик заверил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" Боливарианской Республики

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ТАСС, 2 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется, что новые выборы главы государства будут организованы в кратчайшие сроки. Об этом он заявил в пятницу, выступая на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), где он был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост.

"Я очень хочу, чтобы Национальный избирательный совет как можно скорее определил дату [проведения голосования]", - цитирует Мадуро электронная версия газеты "Панорама". Он заверил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" Боливарианской Республики.

В январе Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что президентские выборы должны состояться до 30 апреля текущего года. Ранее предполагалось, что они пройдут в конце второго полугодия.

На проведенных 10 декабря 2017 года социалисты победили почти в 300 из 335 муниципалитетов Венесуэлы. По итогам губернаторских выборов в октябре они обошли соперников в 18 регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.

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