Эксперт: открытие торгов криптовалютой на острове Русский помогло бы легализовать рынок

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Открытие организованных торгов криптовалютой на острове Русский в Приморье позволило бы легализовать этот рынок, считает научный руководитель консалтингового юридического Центра кибербезопасности, который открылся во Владивостоке, доктор экономических наук, профессор, эксперт в области криптовалюты Александр Латкин.

Минфин России рассматривает возможность проводить организованные торги криптовалютой на островах Русский и Октябрьский. По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, на острове Русском уже присутствует элемент офшора в рамках режима свободного порта Владивосток, и сейчас готовится законопроект, который придаст островам "еще более особый режим". Однако, эта идея не поддерживается Банком России.

"Я бы сказал, это поможет легализовать рынок криптовалюты. Площадка на острове Русском может привлечь представителей азиатских рынков, которые близки и активны в этом вопросе", - сообщил Латкин ТАСС.

Он пояснил, что на острове Русском могут быть размещены мощные информационные системы, на базе которых будут проводиться торги криптовалютой. Пользователи смогут выставлять электронные монеты на торги. В качестве аналогии он привел рынок акций и Московскую биржу. При этом Латкин отметил, что в целом развитие рынка криптовалют на Дальнем Востоке сдерживают высокие тарифы на электроэнергию и отсутствие четкой законодательной базы.

Чтобы помочь людям разобраться в вопросах криптовалюты, во Владивостоке в ноябре 2015 года открылся профильный центр для экспертного консультирования заинтересованных граждан. Позже центр был перепрофилирован в консалтинговый юридический Центр кибербезопасности, который занимается более широкой тематикой, в том числе электронной торговлей, противодействием мошенничеству с банковскими картами.

Законодательная база

Ранее Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты.

Согласно документу, токены и иные цифровые финансовые активы можно будет менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Также законопроект ограничивает сумму, на которую неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены в рамках одного ICO (размещение токенов для привлечения финансирования) - не более 50 тыс. рублей.

Однако Минфин и Банк России до сих пор не пришли к согласию относительно возможности обмена криптовалют на рубли и другие активы. По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов. Минфин в свою очередь подчеркивает, что это не предполагает использование криптовалют в качестве средства платежа в России.

Минфин завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России.

Криптовалюта - это цифровые деньги, которые отличаются от обычных двумя основными параметрами. Первый - независимость: криптоденьги не привязаны ни к одной существующей валюте, ни к любым другим активам. Второе - виртуальность: криптовалюта существует только в цифровом пространстве, хранится в электронном кошельке. У криптовалюты нет регулирующего органа по типу центробанка.

Единственный вид эмиссии цифровых денег - это "добыча" (майнинг, mining): пользователи запускают специальные программы для решения сложных уравнений, чтобы получить вознаграждение в виде определенного объема виртуальных денег. Чем мощнее компьютер - тем больше "добыча". Так как уравнения постоянно усложняются, нужно все больше технических мощностей и энергозатрат, чтобы их решить.