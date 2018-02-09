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Мексика отказалась вводить нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

Экономика и бизнес
9 февраля, 1:54 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 9, февраля. /ТАСС

Власти страны выразили обеспокоенность тем, как рестрикции отразятся на населении стран Карибского бассейна

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МЕХИКО, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Мексики не намерено участвовать в режиме возможного нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы. Об этом заявил в четверг министр энергетики латиноамериканской страны Педро Хоакин Колдвелл, сообщило агентство EFE.

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Тиллерсон заявил о создании рабочей группы для анализа нефтяного эмбарго против Венесуэлы

"Мексика не станет вводить нефтяные санкции против каких-либо стран, и мы выражаем озабоченность тем, как они могут отразиться на населении Венесуэлы и других стран, в основном в Карибском бассейне", - сказал Колдвелл. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду объявил о создании рабочей группы в составе представителей его страны, Канады и Мексики. Ее задачей будет изучение пути смягчения последствий возможного нефтяного эмбарго для стран региона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 5 февраля заявил, что его страна не боится возможных рестрикций, касающихся нефтяной отрасли. Он подчеркнул, что Боливарианская Республика "справится с любой угрозой и любым эмбарго" и продолжит продавать нефть.

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Персоны
Мадуро, Николас Тиллерсон, Рекс
Страны
США Канада Мексика Венесуэла
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