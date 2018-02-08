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Госдеп: США продолжат оказывать давление на Венесуэлу и призывать к свободным выборам

Международная панорама
8 февраля, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил готовность Вашингтона предпринять "любые возможные действия", чтобы убедить Каракас соблюдать конституцию

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы, требуя от них проведения в стране свободных президентских выборов. Об этом заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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"США будут продолжать оказывать давление на режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, требуя вернуть стране свободные, открытые и демократические выборы. Народ Венесуэлы этого заслуживает", - сказал Тиллерсон на пресс-конференции в столице Ямайки, Кингстоне. Его выступление транслировала Ямайская информационная служба.

По словам Тиллерсона, США готовы "предпринять любые возможные действия", чтобы убедить власти Венесуэлы соблюдать конституцию.

Нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

Говоря о возможности введения Вашингтоном ограничений на импорт венесуэльской нефти, глава Госдепартамента заявил, что США будут принимать во внимание вероятные негативные последствия этого шага для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. По словам Тиллерсона, он обсуждал этот вопрос на встрече с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом.

На прошлой неделе во время визита в Буэнос-Айрес Тиллерсон сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений на импорт нефти из Венесуэлы.

"Мы проведем исследование относительно того, что США могут сделать, используя свои энергетические ресурсы и инфраструктуру, с целью смягчить последствия [введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы]", - указал госсекретарь.

Он также отметил, что вся Латинская Америка и все Западное полушарие хотят "увидеть прогресс по ситуации в Венесуэле, ухудшающейся изо дня в день".

Выборы в Венесуэле

В январе текущего года власти Венесуэлы постановили, что президентские выборы должны состояться до 30 апреля текущего года. Оппозиция не согласна с этим решением. Ранее предполагалось, что выборы пройдут в конце второго полугодия.

Мадуро 2 февраля был официально объявлен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы.

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Персоны
Мадуро, Николас Хоулнесс, Эндрю Тиллерсон, Рекс
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