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Facebook выделит создателям сообществ гранты на общую сумму $10 млн

Экономика и бизнес
9 февраля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Пять создателей смогут получить для финансирования своих проектов до $1 млн каждый

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ТАСС, 9 февраля. Компания Facebook объявила о запуске программы грантов на общую сумму в $10 млн. Средства будут предоставлены создателям успешных групп в социальной сети, сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе компании.

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Пять особо выдающихся создателей сообществ смогут получить для финансирования своих проектов до $1 млн каждый. Еще около 100 администраторам групп будут вручены гранты на сумму до $50 тыс. Согласно пресс-релизу, об инициативе объявили в пятницу на саммите сообществ Facebook в Лондоне.

"Мы ищем сообщества, которые имеют значение для людей, состоящих в них. Мы находимся в поиске инициатив, которые оказывают позитивное воздействие, а также сообществ, которые включают как онлайн-компоненты, так и компоненты, выходящие за рамки сети", - заявила глава отделения Facebook, отвечающего за группы и сообщества, Дженнифер Далски, слова которой приводит агентство Reuters.

Далски добавила, что конкурс на получение грантов открыт для администраторов групп со всего мира. Победители будут выбраны комиссией, состоящей из независимых экспертов и сотрудников Facebook.

В июне 2017 года основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что новой миссией компании является "объединение мира". Цукерберг поставил перед социальной сетью цель помочь миллиардам людей присоединиться к различным сообществам по интересам.

Facebook была основана в феврале 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. На сегодняшний день ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире.

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