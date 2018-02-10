Индекс Dow Jones к закрытию сессии в пятницу вырос на 320 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов в пятницу продемонстрировал уверенный рост на 320 пунктов или на 1,34%, достигнув к концу сессии отметки 24180.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 38 пунктов или на 1,49%, до 2619, а индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,44% или на 97 пунктов, до 6874.

В четверг к закрытию сессии индекс Dow Jones упал на 1033 пункта или на 4,15% до отметки 23860, а в минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24 345 пунктов.

"Для того, чтобы ситуация пришла в норму, требуется время, - заявил в интервью агентству Bloomberg руководитель департамента инвестиций компании Bryn Mawr Trust Co Эрни Сисилиа. - Участникам рынка следует, конечно, ожидать, что волатильность сохранится еще какое-то время после того, как минует нынешний бурный период".