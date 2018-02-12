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СМИ: предпринимательница из Англии продала 50 элитных квартир в Дубае за биткойны

Экономика и бизнес
12 февраля, 17:19 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 12, февраля. /ТАСС

Изначально шотландская баронесса Мишель Моне планировала выставить на продажу за криптовалюту в общей сложности 150 объектов

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 12 февраля. /ТАСС/. Предпринимательница из Великобритании, шотландская баронесса Мишель Моне совместно со своим партнером по бизнесу Дугом Барроуменом продала 50 элитных квартир в Дубае (ОАЭ) за криптовалюту. Как сообщила газета Arabian Business, цены на объекты варьировались между 15 и 45 биткойнами, что по актуальному курсу составляет около $125 тыс. и $380 тыс. соответственно.

На дубайском рынке недвижимости подобное предложение вызвало ажиотаж, хотя жилищный комплекс с квартирами будет сдан только в 2020 году, отмечает издание. На продажу за криптовалюту были выставлены как небольшие квартиры-студии, так и трехкомнатные апартаменты класса люкс. Некоторые покупали по две квартиры, а один крупный инвестор приобрел сразу 10 объектов.

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Жилищный комплекс, который оценивается в $300 млн, будет располагаться в районе Научного парка в центре эмирата. Как пишет издание, изначально пара предпринимателей планировала выставить на продажу за биткойны в общей сложности 150 объектов.

Биткойн - одна из самых популярных криптовалют, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник одноименной системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. В 2017 году курс биткойна вырос приблизительно в двадцать раз - до $20 тыс. Но в начале 2018 года его стоимость рухнула до $10 тыс., а затем и до $6 тыс., сейчас она колеблется на уровне $8 тыс.

Правовой статус криптовалют в России в настоящий момент не определен.

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