Bayer не уйдет из РФ и продолжит вести переговоры с ФАС о согласовании слияния с Monsanto

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Международная фармацевтическая компания Bayer ведет переговоры с ФАС о согласовании слияния с американской Monsanto и продолжит вести свою деятельность на территории России, говорится в сообщении компании.

В сентябре 2016 года Bayer и Monsanto подписали окончательное соглашение о слиянии. Стоимость сделки составила $66 млрд. В ноябре 2017 ФАС заявила о том, что сможет согласовать сделку при выполнении условий в сфере агротехнологий. Но позже антимонопольная служба пришла к выводу, что сделка может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке, которые необходимо исключить на этапе ее согласования. В январе прошла встреча между главой антимонопольной службы Игорем Артемьевым и руководством Bayer, на которой было принято решение о продолжении переговоров.

"Bayer воспользовался своим правом обжаловать предписание и обратился в суд. Этот шаг носит процессуальный характер и не повлияет на возможность переговоров по достижению взаимовыгодного соглашения с целью оказания поддержки дальнейшему инновационному развитию российского сельского хозяйства", - сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей компании, Bayer сделает все возможное для того, чтобы успешно завершить сделку по слиянию с Monsanto в РФ в соответствии с действующим российским законодательством о защите конкуренции.