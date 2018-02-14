В Петербурге рассчитывают опробовать систему tax free во время ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают опробовать систему tax free во время проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Инфраструктура готова к работе системы, сообщил ТАСС в среду председатель комитета города по развитию туризма Андрей Мушкарев.

12 февраля на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление о введении системы возврата налога на добавленную стоимость (НДС) на приобретенные в России товары гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз - tax free - в пилотном режиме в аэропортах четырех регионов РФ - Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

"Препятствий для этого (внедрения системы - прим. ТАСС) нет, просто должен быть понятный, прозрачный механизм для любого туриста, который приезжает в Санкт-Петербург. Система особенно важна в рамках приближающегося чемпионата мира по футболу, потому что все иностранные туристы, которые приезжают в Российскую Федерацию, а их будет значительное количество, конечно же, привыкли к системе tax free и захотят ей воспользоваться", - сказал Мушкарев.

По его словам, инфраструктура одного из самых популярных у туристов российских городов в целом не нуждается в серьезной модернизации для запуска системы. "Пока я вижу, что создание дополнительной инфраструктуры не нужно", - отметил собеседник агентства.

Механизм возврата

При этом, как отметил глава комитета по развитию туризма Петербурга, в настоящее время остается неясным механизм работы системы. "Мы до сих пор не совсем понимаем механизм предоставления этой привилегии для туристов, соответственно не можем никоим образом разъяснить дальше", - сказал Мушкарев.

В петербургском аэропорту Пулково также считают, что инфраструктура в целом готова для размещения стоек для оформления возврата налога, однако пока не имеют четкого понимания, как будет реализована работа системы. "Мы следим за повесткой дня и готовим инфраструктуру, но нам нужно понимать, как это будет осуществляться", - рассказали ТАСС в компании-операторе аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

Собеседник агентства отметил, что сроки начала работы системы зависят не только от желания и возможностей аэропорта, но и от региональных и федеральных властей. "Все решает регулятор (Минпромторг РФ - прим. ТАСС). Как только будут четкие правила, то понадобится время на подбор оператора, так как возвратом будет заниматься не сам аэропорт. Его будут выбирать на открытом конкурсе", - пояснил представитель компании.

Готовность бизнеса

Быстрее всех в вопросах подготовки оказались представители бизнеса. В частности, как рассказали ТАСС в компании ДЛТ ("Дом Ленинградской торговли", подразделение российской компании Mercury, владеющей магазинами в Петербурге и ЦУМе в Москве - прим. ТАСС), который, согласно постановлению правительства, станет одним из 500 первых торговых точек в России с возможностью выписывать иностранным туристам чеки на возврат налога, магазин полностью готов работать по новым правилам.

"У нас уже есть необходимая инфраструктура, есть международный партнер - Global Blue (один из ведущих операторов системы tax free в мире - прим. ТАСС), специалисты ДЛТ прошли соответствующее обучение", - рассказал ТАСС управляющий директор торгового центра Ник Хилл.

По его словам, "уже сейчас девять из десяти иностранных покупателей магазина интересуются возможностью оформить возврат НДС". "Мы рассчитываем, что введение системы tax free станет дополнительным привлекательным фактором для совершения покупок в России и для увеличения турпотока в нашу страну", - отметил собеседник агентства.

В другой крупной торговой сети - "Стокманн" - которая уже работает по системе tax free в европейских странах, также считают, что введение системы в России положительно скажется на продажах. "С введением tax free мы ожидаем рост интереса у иностранцев к покупкам в России и увеличение числа покупок", - рассказали ТАСС в российском представительстве компании.

При этом сама сеть супермаркетов "Стокманн" пока не вошла в список магазинов, которые будут работать по системе tax free в России в пилотном режиме.

О системе

Система tax free (с англ. "без налогов") позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), получать возврат НДС в размере 18%, уплаченного при покупке товаров на территории РФ, при вывозе их за пределы ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на совещании под председательством Медведева отметил, что в случае успешного испытания системы, она может начать работать и в других регионах России с 1 октября текущего года.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов позже сообщил, что в России создается отечественный оператор системы, который будет работать вместе с двумя зарубежными - Global Blue и Premier TaxFree.