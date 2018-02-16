Лавров: призывы об уходе от зависимости от российского газа являются политическими играми

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Разговоры о необходимости избавления от зависимости от российского газа являются политическими играми, которые нацелены на разрыв естественного экономического партнерства РФ и Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"У Европы растут потребности в энергоресурсах, которые могут быть удовлетворены теми проектами, которые мы сейчас обсуждаем с европейскими коллегами - "Северный поток - 2", "Турецкий поток", - отметил министр. - Все разговоры о том, что надо уходить от зависимости от российского газа, являются исключительно политическими играми и нацелены на то, чтобы искусственно разорвать наше естественное экономическое партнерство".

По словам главы МИД, Европа, "несмотря на все известные негативные события последних трех лет", является крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером России, и Москва хочет видеть ее "сильной и стабильной". "Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в том, чтобы разброд и шатания, которые происходят в Евросоюзе, были преодолены, - подчеркнул Лавров. - Хотим, чтобы эта структура развивалась стабильно, предсказуемо, устойчиво. У нас много планов".

Он также обратил внимание, что "в коалиционном соглашении, которое подписали в Берлине партии ХДС/ХСС и социал-демократы, есть конкретный пункт о том, что новое правительство Германии будет выступать за продвижение идеи создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока". "Это следует только приветствовать. Эта идея высказывается уже не одно десятилетие, надо уже потихоньку переходить к ее реализации", - заключил министр.