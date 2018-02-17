Danone подал в суд на Россельхознадзор

МОСКВА, 17 февраля /ТАСС/. Компания Danone, в молоке которой Россельхознадзор выявил антибиотики, подала в суд на ведомство. Как говорится в материалах Арбитражного суда Волгоградской области, в качестве истца выступает филиал АО "Данон Россия" - молочный комбинат "Волгоградский", ответчиком - территориальное управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.

"Проверки были проведены с грубыми нарушениями", - пояснила ТАСС региональный вице-президент по корпоративным отношениям российского офиса Danone Марина Балабанова.

Как сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, сейчас ведомство подводит итоги проверки филиала компании Danone в Волгоградской области. Она отметила, что Россельхознадзор не расценивает иск от компании к ведомству "как нечто неординарное".

"В последнее время иностранные компании слишком часто подают в суд на российские госорганы, в том числе на Россельхознадзор, при этом регулярно проигрывают. Мы видим в этом политический окрас и желание пиара, не более того", - отметила она. Мелано подчеркнула, что при выявлении потенциально опасной для потребителя продукции ведомство считает необходимым предостеречь общественность о возможных рисках для здоровья.

Ранее Россельхознадзор выявил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке "Простоквашино", произведенном на молочном комбинате "Волгоградский" АО "Данон в России". Ведомство указывало, что поставки продукции комбината за рубеж, в том числе в страны ЕАЭС, будут идти под усиленным лабораторным контролем. При повторном выявлении антибиотиков будет введено ограничение на экспорт. Danone опровергает использование антибиотиков при производстве.

Схожие претензии Россельхознадзор выдвигает к компании PepsiCo, обнаружив в сыре "Ламбер" антибиотики. Компания также оспаривает результаты этих проверок.