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"Яндекс" запустил собственный сервис каршеринга

Экономика и бизнес
21 февраля, 8:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

Стоимость поминутной аренды машины будет начинаться от пяти рублей

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" запустил собственный сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринга), с 21 февраля аренда автомобиля через приложение "Яндекс.Драйв" стала доступна в Москве и области. Как говорится в сообщении компании, автопарк "Яндекс.Драйва" на данный момент насчитывает 750 машин и будет расширяться.

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О планах "Яндекса" по запуску своего сервиса каршеринга стало известно еще в декабре 2017 года. Тестировать этот формат компания начала в мае 2017 года - приложение "Яндекс.Каршеринг" агрегировало данные нескольких сторонних служб поминутной аренды автомобилей. В ноябре было решено закрыть этот проект. В декабре приложение собственного каршеринга "Яндекса" - "Яндекс.Драйв" - стало доступно для загрузки на iOS и Android.

Каршеринг является частью геосервисов "Яндекса". По словам руководителя геосервисов Романа Чернина, каждый месяц транспортными и городскими сервисами "Яндекса" пользуются 55 млн человек. "Каршеринг уже стал частью транспортной инфраструктуры многих городов. И мы считаем, что наша экспертиза и технологии в транспортной сфере помогут его развитию в России", - пояснил он.

Стоимость поминутной аренды машины через "Яндекс.Драйв" будет начинаться от пяти рублей и определяться с учетом дорожной ситуации и спроса на машины. Кроме того, на сервисе ожидается запуск в тестовом режиме фиксированного тарифа, когда стоимость поездки рассчитывается заранее и уже не меняется. Все тарифы включают в себя стоимость бензина, парковки и страхования (КАСКО и ОСАГО).

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