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Госдума запросит информацию ЦБ о результатах работы временной администрации банка "Югра"

Экономика и бизнес
21 февраля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, февраля. /ТАСС

В частности, депутатов интересуют данные о количестве физлиц, размер вкладов которых превышает 1,4 млн рублей

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МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума проголосовала за протокольное поручение комитету нижней палаты парламента по финансовому рынку запросить в ЦБ развернутую информацию о результатах работы временной администрации по управлению банком "Югра", о текущем состоянии банка, в том числе о наличии активов, реализация которых позволит удовлетворить требования вкладчиков. Соответствующее поручение было инициировано группой депутатов от фракций ЛДПР - Владимиром Сысоевым, Андреем Андрейченко, Данилом Шилковым, и "Единая Россия" - Николаем Антошкиным, Николаем Брыкиным и Александром Василенко.

В тексте поручения также содержится требование запросить данные об общем количестве физлиц, размер вкладов которых превышает 1,4 млн рублей, об общей сумме таких вкладов и перспективах удовлетворения требований граждан, размер вклада которых превышает 1,4 млн рублей. Авторы поручения напоминают, что 14 июля 2017 года Госдума уже приняла аналогичное поручение о проведение проверки деятельности банка "Югра", однако в адрес депутатов продолжают поступать многочисленные коллективные обращения вкладчиков банка, связанные с выплатой вклада.

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"7 августа 2017 года ЦБ обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Москвы о признании ПАО Банк "Югра" банкротом, в настоящее время судебный процесс продолжается. Таким образом, действиями ЦБ по введению временной администрации и отзыву лицензии в отношении ПАО Банк "Югра" были нарушены права многочисленных вкладчиков, которые на сегодняшний день не осведомлены о судьбе их вкладов и не имеют возможности вернуть средства, вложенные банк", - говорится в тексте поручения.

Госдума также поручила комитету нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции запросить в генпрокуратуре РФ информацию о нарушениях, выявленных в результате проведенных ранее в отношении банка "Югра" проверок, о проверках, проводимых в период работы временной администрации по управлению банком, о наличии на момент проведения проверок активов, реализация которых позволит удовлетворить требования вкладчиков, размер вкладов которых превышает размер стразового возмещения.

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