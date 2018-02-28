Fitch поместило рейтинги "Норникеля" и "Русала" на пересмотр на фоне спора акционеров

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги "Норильского никеля" и "Русала" на пересмотр на фоне спора акционеров ГМК "Норильский никель", касающегося продажи 4,95% акций ГМК, которые находятся во владении Crispian Романа Абрамовича.

В частности, агентство поставило долгосрочные рейтинги "ВВВ-" в иностранной и национальной валютах "Норникеля" на пересмотр с возможностью понижения, а долгосрочный и краткосрочный рейтинги "Русала" ("ВВ-/В") были помещены на пересмотр с "развивающимся" прогнозом.

Ранее сообщалось, что высокий суд Лондона на следующей неделе продолжит предварительные слушания по спору акционеров "Норильского никеля" по продаже акций ГМК, находящихся во владении структуры Абрамовича. Новое заседание может быть назначено на 8-9 марта.

Высокий суд Лондона рассматривает иск "Русала" Олега Дерипаски к Crispian Investments о запрете на продажу акций "Норильского никеля" компании Whiteleave - структуре другого крупного акционера ГМК, "Интерроса" Владимира Потанина.

Процесс в суде Лондона

Компания Crispian оценила ущерб от потенциального срыва сделки по продаже акций "Норникеля" компании Whiteleave в $271-821 млн. Такие цифры были приведены в ходе процесса. Адвокат Whiteleave в свою очередь заявил, что компания оценивает потери в $1 млн в неделю, в случае если пакет Crispian не будет продан 28 февраля.

19 февраля стало известно, что суд обязал "Русал" компенсировать возможные потери "Норильского никеля" от этого судебного спора. Сам "Русал" сообщал, что также получил оферту от Crispian, но готов принять ее, если она "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения", но он ее таковой не считает.

История вопроса

Намерение Абрамовича продать акции "Норникеля" возобновило старый спор между двумя крупнейшими акционерами металлургического комбината. С 2008 года "Русал" высказывает недовольство эффективностью управления комбинатом и размером дивидендов. В 2012 году Потанину и Дерипаске удалось заключить акционерное соглашение на пять лет, тогда же в состав акционеров вошел Абрамович, который выполнял роль примиряющей стороны. Перемирие продлилось ровно пять лет, вплоть до решения Абрамовича продать свою долю в "Норникеле".

Акционерное соглашение допускает запуск механизма дуэли между двумя партнерами, когда один из акционеров предлагает другому выкупить его долю по средневзвешенной за полгода цене с премией 20% к рынку. Другой партнер может принять предложение, сам выкупить долю партнера по той же цене или назвать более высокую цену за свой пакет. В свою очередь, инициатор дуэли может выкупить пакет другого акционера по новой цене, либо продать свой. Отказ от правил дуэли влечет штраф - 1,87% акций нарушившего правила дуэли партнера выкупаются другой стороной по цене $1 за акцию.

Ранее "Русал" опубликовал меморандум о готовности участвовать в такой дуэли. Для этого компания запросит мандат у акционеров. Как сообщалось, "Русал" готов выкупить пакет Потанина по цене не более $320 за акцию. При этом цена продажи пакета "Русала" в ГМК должна быть не менее $220,8 за акцию. Для приобретения пакета компания может использовать заемные средства. "Русал" оценивал свой пакет в "Норникеле" в сумму не менее $9,72 млрд.