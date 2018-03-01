"Нафтогаз" предложит "Газпрому" пересмотреть контракт по газу с учетом решения арбитража

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Компании "Нафтогаз Украины" и "Газпром" должны пересмотреть контракт по газу с учетом решения Стокгольмского арбитража. Об этом в четверг заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Теперь надо пересмотреть контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. НАК намерен в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопросу", - приводит пресс-служба "Нафтогаза" слова Коболева в Twitter. По словам главы компании, украинская сторона ожидает ускорения реформы собственного рынка газа после вынесенного судом решения.

В минувшую среду "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение по спору, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" $4,63 млрд "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа на Украину российская сторона в итоге должна уплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

Кроме того, заявили в компании, суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.