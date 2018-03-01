Exxon Mobil заявила о выходе из совместных с "Роснефтью" проектов по поискам нефти

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Корпорация Exxon Mobil из-за антироссийских санкций в текущем году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с "Роснефтью" в сфере поисков месторождений нефти. Об этом говорится в ежегодном отчете, который был направлен в среду Exxon Mobil в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Как следует из документа, который был предоставлен представителем компании ТАСС, "в 2013 и 2014 годах корпорация [Exxon Mobil] и "Роснефть" создали различные структуры для осуществления операций в сфере нефтеразведки". "В 2014 году Евросоюз и США ввели санкции против российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 года США законодательно закрепили и расширили санкции против России", - отмечается в докладе.

"Корпорация [Exxon Mobil] и ее дочерние структуры, с учетом изложенного выше, будут выполнять все требования законодательства, правила и нормы, - констатируется в документе. - В конце 2017 года корпорация [Exxon Mobil] решила выйти из этих совместных проектов. Корпорация полагает, что официально начнет процесс выхода в 2018 году. Решение о выходе приведет к чистым убыткам в размере $0,2 млрд".