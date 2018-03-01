"Нафтогаз" считает возвращение оплаты за газ "Газпромом" нарушением решения арбитража

ТАСС, 1 марта. "Нафтогаз Украины" расценил отказ "Газпрома" поставлять газ как нарушение решения Стокгольмского арбитража. Соответствующее заявление в четверг сделал председатель правления украинской компании Андрей Коболев.

"Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, "Газпром" делает невозможным выполнение "Нафтогазом" решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа ", - считает Коболев.

В "Нафтогазе" также выразили удивление решением российской стороны и призвали "европейских партнеров проанализировать надежность контрагента".

Ранее в четверг заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев сообщил, что "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" оплату мартовских поставок газа, но вернул ее из-за несогласованности дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки не начнутся.

Стокгольмский арбитраж в среду обязал "Газпром" уплатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". "Газпром" уже выразил свое несогласие с решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством".

Пеня в случае неуплаты "Газпромом" средств в пользу "Нафтогаза Украины" по арбитражу начисляется, начиная с 1 марта. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Уже сегодня начисляются проценты за то, что они не заплатили -$0,5 млн (ежедневно - прим. ТАСС)", - сказал он.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев добавил, что если "Газпром" не будет выплачивать средства, то украинская сторона будет задействовать процедуру принудительного взыскания денежных средств. По его словам, "Нафтогаз" в этом случае может вновь обратиться в международный арбитраж.

Решение суда

Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей российского газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж, который рассматривал спор "Газпрома" и "Нафтогаза" из-за контракта на поставку газа на Украину, обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный в 2014-2015 годах газ и снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м. Условие "бери или плати" суд сохранил для 80% этого объема, то есть не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года. Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года и перешла на поставки из Европы.

Как заявил в январе этого года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, компания готова закупать газ у "Газпрома" и считает его цену привлекательной. Возобновить закупки планируется уже в первом квартале 2018 года.

Спор "Газпрома" и "Нафтогаза".

Действующий контракт на поставку газа на Украину был подписан "Газпромом" и "Нафтогазом" в январе 2009 года и рассчитан до 31 декабря 2019 года. По соглашению объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд куб. м ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж. Украина хотела в том числе ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати". "Газпром" же требовал оплатить задолженность за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты. Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования компаний лишь частично. Так, суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за осуществленные поставки, однако снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд куб. м. При этом условие "бери или плати" сохранилось для 80% этого объема. Это условие начинает действовать только с 2018 года.

Суд также отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ - снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с 485 до 352 долларов за 1 тыс. куб. м). Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены начиная с мая 2011 года.

Украинская сторона заявляла, что расчеты с "Газпромом" будут проведены после решения арбитража по транзиту.