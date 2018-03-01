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Арбитраж Башкирии снял арест с 31,76% акций МТС по просьбе "Роснефти" и АФК "Системы"

Экономика и бизнес
1 марта, 12:51 дата обновления: 1 марта, 13:02 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Alexander Demianchuk

УФА, 1 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии снял арест с 31,76% акций МТС по просьбе "Роснефти" и АФК "Системы" в рамках исполнения мирового соглашения между компаниями, передает с места корреспондент ТАСС.

"Суд определил заявление о частичной отмене обеспечительных мер: удовлетворить, отменить обеспечительные меры в виде ареста на 31,76% акций в уставном капитале ПАО "Мобильные Телесистемы", - сказала судья Ирина Нурисламова.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 10 дней со дня принятия, добавила она.

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