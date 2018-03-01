Экспертный совет Минкавказа одобрил заявки шести новых резидентов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства РФ по делам Северного Кавказа одобрил заявки шести новых инвесторов, которые намерены стать резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) "Архыз" (Карачаево-Черкесия, КЧР), "Ведучи" (Чечня), "Армхи" и "Цори" (Ингушетия). Об этом сообщила пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"Экспертный совет рассмотрел и одобрил заявки двух новых резидентов ОЭЗ "Ведучи" - компаний "Пик" и "Вершина". <…> Одобрены заявки двух новых резидентов ОЭЗ "Архыз" - компаний "Феникс" и "Олимпия" с объемом инвестиций в развитие гостиничной инфраструктуры более 1,57 млрд рублей, и первых резидентов ОЭЗ "Армхи" и "Цори" - компаний "Глобал-Тур" и "Туристический центр" на строительство и эксплуатацию объектов досуговой и гостиничной инфраструктуры с заявленными инвестициями порядка 20,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компания "Пик" планирует построить в Чечне трехзвездочный гостиничный комплекс на 216 мест, где будет ресторан, лобби- и караоке-бары, развлекательно-оздоровительная зона с бассейном, сауной и хамам. "Вершина" намерена построить турбазу с восьмью двухместными номерами и хостелом на 40 мест, а также прокатом горнолыжного и сноубордического снаряжения зимой и горных велосипедов летом.

Также в "Ведучи" откроют экскурсионное бюро, где можно будет приобрести поездку с гидом на квадроциклах или джипах к историческим местам Чечни. Объем инвестиций резидентов - более 471 млн руб., в том числе собственных средств и займов со стороны Корпорации развития Северного Кавказа.

"Заходя на площадку ОЭЗ и претендуя на получение установленных государством налоговых льгот и преференций, резидент должен гарантировать свою финансовую состоятельность <...> и нести личную ответственность за реализацию заявленного проекта", - цитирует пресс-служба первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

В состав туристического кластера Северного Кавказа входят пять ОЭЗ, развитие которых ведется в несколько этапов. Согласно плану, в первую очередь работы идут на "Архызе", "Эльбрусе" и "Ведучи". После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ - на курортах "Матлас" в Дагестане и "Армхи" в Ингушетии.