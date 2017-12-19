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На базе совместного предприятия Poma, КСК и КРСКбудет создан учебный центр

Общество
19 декабря, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Сотрудников будут обучать в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания канатных дорог

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совместное предприятие по производству канатных дорог, создаваемое французской компанией Poma, Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК) и компанией "Курорты Северного Кавказа" (КСК), включит в себя учебных центр для сотрудников. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минкавказа по итогам XXIII сессии Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

"Проект планируется реализовать в два параллельных этапа. Первым из них станет создание на базе будущего производства учебного центра для обучения сотрудников в области проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания канатных дорог", - говорится в сообщении.

Трехстороннее соглашение о создании предприятия "Российские канатные дороги" было подписано представителями Poma, "Корпорацией развития Северного Кавказа" и "Курортами Северного Кавказа" в октябре.

Предполагается, что первая презентация проекта с параметрами будущего производства канатных дорог и их составляющих состоится на инвестфоруме в Сочи в феврале 2018 года. Бизнес-план предприятия и регистрацию акционерного общества планируется завершить до конца 2017 года, на данный момент предполагается, что предприятие будет создано на территории одного из регионов СКФО.

Кроме того в рамках сессии СЕФИК первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов и председатель совета директоров компании Poma Жан Сушаль утвердили "дорожную карту" создания совместного предприятия по производству подъемного оборудования.

Компания Poma - один из мировых лидеров на рынке разработки, изготовления, поставки, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем.

В мире построено более 8 тыс. канатных дорог с применением технологий и оборудования этой компании.

В России в 2000-2013 годах возвели 41 дорогу с применением технологии компании Poma.

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