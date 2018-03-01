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Кудрин: названные в послании президента реформы потребуют изменений в правительстве

Экономика и бизнес
1 марта, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Глава ЦСР считает также амбициозной задачей увеличение продолжительности жизни населения до 80+ к 2024 году

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Прорывные реформы, о необходимости которых неоднократно упоминал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребуют существенных изменений в составе правительства.Такое мнение высказал журналистам экс-министр финансов, глава Центра Стратегических разработок Алексей Кудрин.

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"Он [президент РФ] неоднократно в своем выступлении называл необходимость прорывных реформ, дерзостных подходов. Тогда можно ожидать, что новый состав правительства будет существенно отличаться от предыдущего" - сказал Кудрин.

Ранее сегодня в своем ежегодном послании Федеральному собранию Путин озвучит главные направления развития страны до 2024 и до 2030 голов. Одной из кочевых задач в плане экономики президент назвал рост ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине 2020-х годов. Глава государства отметил, что это непростая задача, но выразил надежду, что она будет решена успешно. России нужна экономика с темпами роста выше мировых, это базовое условие для прорыва, считает глава государства.

В числе амбициозных, по мнению Кудрина, задач также увеличение продолжительности жизни населения до 80+ к 2024 году. В частности, по мнению экс-министра финансов, это делает неизбежным принятие решения о повышением пенсионного возраста.

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