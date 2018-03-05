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Систему управления для двигателя МС-21 испытают до конца года

Экономика и бизнес
5 марта, 15:41 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 5, марта. /ТАСС

Планируется, что новый двигатель будет устойчив к электромагнитным помехам и удару молнии

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ПЕРМЬ, 5 марта. /ТАСС/. Испытания системы автоматического управления САУ-14 для двигателя ПД-14, предназначенного для нового гражданского авиалайнера МС-21, планируется завершить в 2018 году. Об этом журналистам рассказал управляющий директор компании ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Остапенко.

"Задача поставлена получить сертификат и завершить испытания в этом году", - сказал он.

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Сертификационные испытания САУ-14 в настоящее время проходят в Росавиации, в том числе и по программам сертификации двигателя ПД-14 на летающей лаборатории. Система автоматического управления, отметил Остапенко, сертифицируется первой, отдельно от двигателя.

Уникальность системы управления для силовой установки ПД-14 заключается в том, что она впервые в истории отечественного двигателестроения создается без гидромеханического резерва, пояснил глава предприятия. "Электроника полностью отвечает за все режимы. Это влечет за собой огромную ответственность и невероятный запас прочности", - сказал Остапенко.

Кроме того, конструкторам поставлена задача довести межремонтный ресурс САУ-14 до 40 тыс. часов. Электронный регулятор двигателя РЭД-14 обеспечит комплексное всережимное управление силовой установкой самолета, будет ограничивать предельные параметры, обеспечит оперативную диагностику и защиту двигателя от предельных режимов. Новый двигатель будет устойчив к электромагнитным помехам и удару молнии. Агрегаты для ПД-14 уже прошли испытания на огнестойкость.

В конструкции САУ для ПД-14 применяются только отечественные комплектующие изделия и материалы. Уже изготовлено 17 комплектов этих систем для испытаний.

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