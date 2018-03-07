Белый дом: США могут сделать исключения для ряда стран по вопросу пошлин на металлы

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут сделать исключения для ряда стран при введении таможенных пошлин на сталь и алюминий. Об этом рассказала в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов.

"Мы ожидаем, что президент подпишет его [указ о введении пошлин] к концу недели. Существует возможность сделать исключения в отношении Канады и Мексики в связи с национальной безопасностью и, возможно, по другим странам тоже", - отметила Сандерс.

Она добавила, что решение о введении пошлин будет приниматься "исходя из каждого конкретного случая" и "применительно к каждой конкретной стране". Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон не собирается делать исключений для отдельных государств при вводе пошлин.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США вскоре введут импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в Соединенные Штаты.