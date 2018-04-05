Трамп на тропе торговой войны

В 2017 году дефицит торгового баланса вырос на 12,1% и составил $566 млрд (экспорт — $2,3 трлн, импорт — $2,9 трлн). Из них $375,2 млрд приходится на Китай, $151,4 млрд — на Европейский союз, $71,1 млрд — на Мексику, $68,6 млрд — на Японию. По мысли Трампа и его команды, если страна импортирует больше, чем экспортирует, это подрывает экономический рост, а значит, препятствует появлению новых рабочих мест, дополнительных доходов и налоговых поступлений.

Избавиться от дефицита Трамп обещал еще до переезда в Белый дом. В сентябре 2016 года его помощники Питер Наварро (будущий советник Белого дома по вопросам торговли) и Уилбур Росс (будущий министр торговли) подготовили план экономической политики, который включал в себя: 1) сокращение налогов, 2) снижение ограничений на добычу энергоносителей, 3) снижение дефицита торговли. Первые два пункта из этого плана уже выполнены, к третьему Трамп приступил только сейчас.