Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на алюминий и сталь

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Трансляцию выступления главы государства вел Белый дом.

Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). "Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай", - пояснили в Белом доме.

"Мы должны защищать и развивать нашу сталелитейную и алюминиевую отрасли промышленности, в то же время проявляя большую гибкость и сотрудничая с теми, кто является действительно нашими друзьями в сферах торговли и обороны", - заявил глава государства перед подписанием распоряжений. "Ожидается, что тарифы на сталь и алюминий сократят импорт до уровней, необходимых" для нормальной работоспособности предприятий этих отраслей, отмечается в распространенном распоряжении Белого дома.

В документе поясняется, что Трамп "принимает меры для защиты критически важных сталелитейных и алюминиевых предприятий Америки, которые пострадали от недобросовестной торговой практики и глобального избытка производственных мощностей". Распоряжения также позволяют главе государства вносить коррективы в объемы импорта и в условия его осуществления.

Альтернативные способы

В Белом доме подчеркивают, что глава государства приветствует усилия стран, с которыми у США есть "отношения в сфере безопасности", "обсуждать альтернативные способы" решения проблем, связанных с импортом стали и алюминия.

"Он оставляет открытой дверь для возможных изменений или отмены пошлин при определенных условиях для отдельных стран", - поясняется в документе.

Такого рода обсуждениями займется представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

При этом "изменения или отмена пошлин", рассказали в Белом доме, будут возможны только лишь в том случае, если импорт той или иной страны "больше не угрожает нанести ущерб национальной безопасности" Соединенных Штатов.

Угроза национальной безопасности

В США не раз заявляли о необходимости "сократить свою зависимость от зарубежных производителей" алюминия и стали. "Министерство торговли пришло к выводу, что [высокий] уровень импорта стали и глобальный избыток производственных мощностей ослабили нашу внутреннюю экономику и, следовательно, угрожают нанести ущерб национальной безопасности", - считают в Вашингтоне. В частности, импорт стали из Китая "является основным фактором снижения производства алюминия" в стране.

При этом пошлины не будут затрагивать иностранные компании, которые построят свои производства на территории США. Кроме того, в распоряжениях прописан специальный "механизм для исключения [из пошлинного списка] определенной продукции" на основании "соображений национальной безопасности" и дефицита на отечественном рынке.