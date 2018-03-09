Франция обсудит с другими странами ЕС влияние новых пошлин США

ТАСС, 9 марта. Франция сожалеет о введении США новых пошлин на сталь и алюминий и вместе с другими европейскими странами даст свой ответ на них. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр.
"Франция сожалеет об объявлении Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий. В торговой войне проиграют все. Мы будем оценивать с нашими европейскими партнерами последствия для наших отраслей и наши ответы [на эти меры]", - написал Ле Мер в своем Twitter.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
La France regrette les annonces de @realDonaldTrump sur les tarifs sur l’aluminium et l’acier.— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 8 March 2018
Une guerre commerciale ne fera que des perdants.
Avec nos partenaires européens, nous allons évaluer les conséquences sur nos industries et les réponses à apporter.