Франция обсудит с другими странами ЕС влияние новых пошлин США

ТАСС, 9 марта. Франция сожалеет о введении США новых пошлин на сталь и алюминий и вместе с другими европейскими странами даст свой ответ на них. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр.

"Франция сожалеет об объявлении Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий. В торговой войне проиграют все. Мы будем оценивать с нашими европейскими партнерами последствия для наших отраслей и наши ответы [на эти меры]", - написал Ле Мер в своем Twitter.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

La France regrette les annonces de @realDonaldTrump sur les tarifs sur l’aluminium et l’acier.



Une guerre commerciale ne fera que des perdants.



Avec nos partenaires européens, nous allons évaluer les conséquences sur nos industries et les réponses à apporter. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 8 March 2018