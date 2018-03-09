Однопартийцы Трампа выразили протест против введения таможенных пошлин на алюминий и сталь

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе США выступили с резким протестом против решения президента Дональда Трампа ввести таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Резко негативно отозвался о таком шаге в том числе и спикер Палаты представителей Пол Райан, который преимущественно выступает в поддержку политики главы государства.

С точки зрения Райана, в вопросе регулирования торговли следует применять исключительно точечный подход и быть избирательным. "Я в самом деле считаю, что наилучший подход в данном случае - это быть избирательным и действовать точечно. <...> Я лично не являюсь сторонником широких, сквозных таможенных пошлин, потому что это приведет к нежелательным последствиям, большому побочному ущербу", - убежден законодатель.

Сенаторы-республиканцы также обозначили неприятие решения американского лидера, в частности Джефф Флейк и Джон Маккейн (оба от штата Аризона). Маккейн после объявления Трампа распространил письменное заявление, в котором заявил, что "введение таможенных пошлин на сталь и алюминий не защитит Америку". "Это отголоски прежних неудавшихся в прошлом торговых политик, это решение навредит американской экономике, американских рабочим, а также нанесет удар по отношениям с союзниками и партнерами США", - считает сенатор.

Наиболее резко отреагировал на объявление президента Флейк, который является одним из наиболее ярых противников Трампа среди его однопартийцев. Флейк спустя буквально несколько минут после выступления главы государства заявил, что подготовит законопроект, который будет предполагать аннулирование распоряжений Трампа. "Я немедленно разработаю и представлю законопроект по аннулированию этих таможенных пошлин, и я призываю моих коллег утвердить его до того, как это проявление протекционизма нанесет еще хоть какой-то ущерб экономике", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

Распоряжения президента

В четверг Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности на 25% и 10% соответственно. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов: среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

При этом пошлины не будут затрагивать иностранные компании, которые построят свои производства на территории США. Кроме того, в распоряжениях прописан специальный "механизм для исключения определенной продукции" на основании "соображений национальной безопасности" и дефицита на отечественном рынке.