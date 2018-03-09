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Еврокомиссар по вопросам торговли: к ЕС не должны применяться новые пошлины США

Экономика и бизнес
9 марта, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Сесилия Мальмстрем пояснила, что эти меры не должны распространяться на Европейский союз, так он является союзником Соединенных Штатов

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ТАСС, 9 марта. Новые пошлины США на импорт стали и алюминия не должны распространяться на Европейский союз (ЕС), так он является союзником США. Такое мнение выразила в пятницу еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

"ЕС является близким союзником США, и мы продолжаем придерживаться мнения, что ограничительные меры не должны распространяться на ЕС", - написала Мальмстрем в своем Twitter, добавив, что постарается прояснить данный вопрос в ближайшие дни, в частности, на встрече в субботу с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд
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