Еврокомиссар по вопросам торговли: к ЕС не должны применяться новые пошлины США

ТАСС, 9 марта. Новые пошлины США на импорт стали и алюминия не должны распространяться на Европейский союз (ЕС), так он является союзником США. Такое мнение выразила в пятницу еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

"ЕС является близким союзником США, и мы продолжаем придерживаться мнения, что ограничительные меры не должны распространяться на ЕС", - написала Мальмстрем в своем Twitter, добавив, что постарается прояснить данный вопрос в ближайшие дни, в частности, на встрече в субботу с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss. — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 8 March 2018

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).