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В ООН считают, что развивающиеся страны станут жертвами новых пошлин США

Экономика и бизнес
9 марта, 1:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Генсек Конференции организации по торговле и развитию Мухиса Китуйи заявил, что эти страны, являясь "жертвами процесса", "мало, что могут сделать прямо сейчас"

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ТАСС, 9 марта. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия тяжело ударит по развивающимся странам, не обладающим средствами для ответных мер. Такое мнение выразил в четверг генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи.

Как приводит агентство Reuters слова Китуйи, "развивающиеся страны, переходные экономики, менее развитые страны не способны на ответные шаги против США". По его словам, эти страны, являясь "жертвами процесса", "мало, что могут сделать прямо сейчас".

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. По словам президента, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд
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