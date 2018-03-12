Экс-премьер Сингапура заявил о негативных последствиях повышения США пошлин на металлы

СИНГАПУР, 12 марта. /ТАСС/. Экс-премьер Сингапура Го Чок Тонг сравнил намерение США повысить пошлины на импорт металла с действиями "борца сумо в тяжелом весе, который вышел на схватки с более легкими соперниками". Такое заявление почетного старшего министра правительства страны приводит в понедельник издание The Straits Times.

"Подобное решение указывает на значительные изменения в мировом торговом порядке, приведет к негативным последствиям особенно для таких стран как Сингапур, которые зависят от торговли и открытости экономик", - отметил Го, который занимал пост премьера после выхода на пенсию основателя современного Сингапура Ли Куан Ю.

По его словам, "нынешняя либеральная система торговли, которая приносит выгоду многим государствам, начнет распадаться". Характеризуя нынешнюю ситуацию, он напомнил высказывания первого премьера Ли Куан Ю: "крупная рыба начинает поглощать мелкую, которая в свою очередь - креветок". "Очевидно, что для Сингапура наступает неспокойное время", - указал Го.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.