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Меркель заявила, что никто не выиграет от торговой войны с США

Экономика и бизнес
9 марта, 15:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, марта. /ТАСС

Канцлер ФРГ убеждена в необходимости диалога с Вашингтоном

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БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Ни одна сторона не выиграет от торговой войны с Соединенными Штатами, если до этого дойдет дело. Такое мнение высказала в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Мюнхене после встречи с главами крупных экономических объединений ФРГ. Трансляцию вел телеканал N-tv.

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"Мы убеждены, что это будет в ущерб всем, никто не выиграл бы от такого противостояния, поэтому мы ищем, как и прежде, пути диалога", - отметила канцлер, комментируя решение Вашингтона о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Меркель подчеркнула, что ЕС "может отреагировать, и Еврокомиссия уже дала это понять".

В четверг президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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